Oceanário de Lisboa: 25 anos a conhecer e a defender a continuação da vida na Terra. Veja agora na CMTV

Nasceu com a Expo 98 e uma missão nobre entre mãos: sensibilizar os povos para a urgência de proteger os oceanos.

Foi há 25 anos que o Oceanário de Lisboa abriu as portas pela primeira vez. Era a joia da coroa da Ex- po 98, a grande exposição mundial dedicada precisamente ao tema "Os oceanos: um património para o futuro", numa cidade orgulhosa por promover o conhecimento e a alteração de comportamentos com vista à preservação do património marinho. Desde então, esse orgulho é renovado a cada dia e o propósito é cumprido a rigor, na cidade aquática que, tal como um ecossistema real, nunca dorme.Leia a reportagem na íntegra no site do Correio da Manhã