Combatentes foram dizer ‘presente’ a todos os que morreram na Guerra Colonial

Grupo reúne-se todos os anos para homenagear os camaradas naturais de Ponte de Sor que morreram durante a Segunda Guerra Colonial.

A emoção toma conta de todos na hora de depositar junto ao memorial uma coroa de flores em homenagem aos 25 jovens naturais do concelho de Ponte de Sor que perderam a vida na guerra colonial. Se fossem vivos, seriam hoje, como os camaradas que agora os choram, já avós, com as rugas sulcadas na testa e as maleitas que a idade trouxe.‘Presente’, gritam, à medida que vai soando o nome de cada um dos soldados mortos no conflito que entre 1961 e 1975 levou de Portugal para África milhares de jovens voluntários para combater. "Quando dizemos ‘Presente’ quer dizer que eles também estão ali presentes connosco naquele momento. Na verdade nunca os esquecemos", explica Virgílio Silva, que embarcou para a Guiné em junho de 1969 e lá haveria de perder a inocência sobre os horrores da guerra.

Veja a reportagem na íntegra no site do Correio da Manhã