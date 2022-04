Azov: O Batalhão que aprendeu a arte da guerra e está pronto a lutar até ao último homem

Nasceram em 2014 para lutar contra os separatistas russos, mas foram sempre polémicos, sobretudo pela ligação à extrema-direita e à ideologia nazi.

Poucos dias antes da invasão da Ucrânia pela Rússia, Valentyna Konstantynovska, uma idosa de 79 anos, recebeu orientações militares do Batalhão Azov, que a ensinou a disparar uma kalashnikov em caso de necessidade. No mesmo dia, crianças e mães recentes acompanhadas dos seus bebés de colo aprenderam a fazer o mesmo sob as instruções de uma milícia para quem o treino de civis não é uma novidade. O batalhão (como continua a ser conhecido, embora, tecnicamente, tenha passado a ser um regimento, pelo aumento de efetivos e diversificação de funções) foi formado por voluntários em 2014 para apoiar o exército ucraniano na luta contra os separatistas russos.