Do 'homem-estátua' da Baixa de Lisboa aos novos talentos: Artistas de rua mostram-se no palco global

António Santos foi distinguido nove vezes pelo ‘Guinness’. A ele juntam-se novas vozes que querem vingar na música.

Quando a arte já não cabe no peito, o artista sai à rua e nasce o espetáculo: "Trabalho quando quero e como quero. A rua é a liberdade total da arte. Atuar na rua é uma prática ainda mais livre do que a própria democracia." Aos 23 anos, depois de um grave esgotamento nervoso, António Santos trocou a faculdade e o trabalho nos Hospitais da Universidade de Coimbra pela arte de rua, e há mais de três décadas que é ‘Staticman’, homem estático, em português, o primeiro homem estátua do mundo. "A rua mudou a minha vida. Adoeci e conheci a meditação e a quietude. Andei grande parte de Espanha a pé. Nessa altura, corria o ano 1987. O estar parado, na rua, salvou-me."