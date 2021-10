Equipa de dez peritos da PJ analisa assinaturas suspeitas que podem resolver crimes

É verdade que nem todos os heróis usam capa. Alguns, vestem batas brancas e ajudam a apanhar criminosos.

É verdade que nem todos os heróis usam capa. Alguns, vestem batas brancas de ajudam a apanhar criminosos de uma forma que até podia ter passado de moda na Era digital. Ainda assim, a realidade é que as perícias de escrita manual não abrandaram, apenas mudaram de foco.entrou no laboratório de polícia científica da Polícia Judiciária para conhecer o trabalho dos peritos de escrita manual. Analisam contratos, obras de arte, testamentos e até cartas de suicídio. Todas as assinaturas que se considerem suspeitas vão parar a esta equipa de dez pessoas.Veja a reportagem na íntegra no Correio da Manhã