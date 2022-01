Festas litúrgicas, terras, construções, devoções e aparições batizaram a Virgem

Santa Maria é, sem margem para dúvidas, a personagem do cristianismo com maior número de designações.

Santa Maria, como lhe chamavam os primeiros cristãos, é, sem margem para dúvidas, a personagem do cristianismo com maior número de designações. Em Itália são mais de 2100. Em Portugal, segundo um estudo levado a cabo pelo bispo Carlos Azevedo, baseado no ‘Santuário Mariano’ de Frei Agostinho de Santa Maria, são 744. Como e por que razão foi Nossa Senhora "batizada" com tantas invocações?Saiba mais no Correio da Manhã