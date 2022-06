Juanito, el portugués: Nos últimos 26 anos, João Silva foi o único que desafiou Las Ventas

Nascido no Alentejo, no seio de uma família ligada aos touros, apadrinhado pelo cavaleiro João Moura e educado em Espanha.

João Silva tinha 8 anos quando anunciou ao pai, num tom circunspecto, que queria ser toureiro. Hugo Silva, também ele bandarilheiro, sabia que o filho tinha talento. E muita vontade. Viu-o dar os primeiros passos na faena na herdade de João Moura, em Monforte, paredes-meias com a aldeia onde vivem, Montoito. Quando João completou 12 anos lá seguiu sozinho para Badajoz, Espanha, onde ingressou numa escola de toureio, longe da família que ficou em Portugal.