Lince ibérico: ‘Big Brother’ trava extinção de espécie ameaçada

A espécie esteve quase extinta e só recuperou devido a um esforço conjunto de Portugal e Espanha que começou há mais de 10 anos.

Jabaluna foi uma das fêmeas de lince ibérico que deram à luz três crias. O parto foi acompanhado em permanência através de câmaras de videovigilância pelos técnicos do Centro de Reprodução do Lince Ibérico, em Silves. O pai é o veterano Hermes e uma das crias, que foi libertada este ano, chama-se Silves. Tudo é controlado e vigiado por técnicos de campo do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Acompanhámos a libertação de animais na natureza e a vida de alguns linces já no meio selvagem, inclusive o acasalamento.Leia a reportagem na íntegra no site do Correio da Manhã