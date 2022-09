Luta contra o terror: Portugueses ensinam Moçambique a combater jihadistas de Cabo Delgado

Portugal comanda e tem 69 militares na missão de treino da união europeia, que escolheu o modelo português de forças de reação rápida. já estão em combate quatro das onze unidades de comandos e fuzileiros.

Quando há um mês as Forças Armadas de Defesa de Moçambique assaltaram a principal base dos terroristas em Cabo Delgado, no norte do país, o ataque foi liderado por duas unidades de reação rápida de Comandos. Essas forças de elite foram formadas, nos meses anteriores, pela Missão de Treino da União Europeia (EUTM) - maioritariamente composta e liderada por portugueses. Naquele dia, na floresta de Catupa, foi aplicado um forte golpe aos jihadistas filiados no Daesh, que desde 2017 - em massacres indiscriminados nas aldeias e vilas - já mataram mais de 4 mil pessoas e provocaram 800 mil deslocados e uma gigantesca crise social e humanitária.

