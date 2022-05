Presos na Índia em campos de concentração após serem abandonados por Salazar: Os relatos dos sobreviventes

Três mil portugueses lutaram e perderam a joia do império. Sessenta anos depois, sobreviventes contam o que sofreram.

Em junho de 1961, o pedido de um escriturário para a Índia tocou ao soldado Faustino – a mobilização começava pela classificação mais baixa da escola de cabos e por isso Jorge, um dos melhores classificados, estava safo. "Mas o Faustino passava as noites a chorar, dormíamos em beliches e eu ouvia-o a rabear e a fungar. Tinha-lhe morrido o pai há pouco tempo e ele tinha 10 irmãos, como era o mais velho era a ele que cabia tomar conta da família. Então dei por mim a pensar: 'Eu não tenho ninguém à minha espera, não tenho problemas nenhuns.' No dia seguinte disse-lhe: 'Ó Faustino, eu vou resolver-te o problema.' Fomos ao centro de mobilização, assinámos os documentos e trocámos. Fui para a Índia no lugar dele", conta Jorge Vaz, que tinha começado a vida militar um ano antes.