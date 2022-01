Youtuber brasileiro Lucas Neto é o ídolo de milhões de crianças portuguesas: As causas e consequências do fenómeno

Crianças começaram a escrever em português do Brasil nas escolas devido à influência do youtuber brasileiro.

O youtuber brasileiro Lucas Neto, que tem mais de 17 mil milhões de visualizações nos vídeos que publica online, é o ídolo das crianças portuguesas. O impacto de Lucas Neto nas crianças é cada vez maior fazendo mesmo com que os miúdos falem português do Brasil nas escolas.Saiba mais no Correio da Manhã.