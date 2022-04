Zelensky: O rosto da resistência ucraniana

Fique a conhecer o homem que esmagou Petro Poroshenko na segunda volta das últimas eleições presidenciais na Ucrânia.

O homem que esmagou Petro Poroshenko na segunda volta das últimas eleições presidenciais na Ucrânia tem sangue judeu e nasceu no dia 25 de janeiro de 1978, em Kryvyi Rih, uma grande cidade industrial localizada no centro do país.A inteligência e a destreza demonstradas ao longo da vida são uma herança genética: o pai foi professor e cientista. A mãe, descrita como uma mulher muito culta, levou a vida a criar o filho de perto, atenta a todos os detalhes.