FC Porto sofre 'atropelo' do Liverpool

O FC Porto foi derrotado por 1-5 pelo Liverpool em jogo a contar para a 2.ª jornada do grupo B da Liga dos Campeões. Os Reds venceram com cinco golos de Salah (bisou), Mane e Firmino (bisou). Taremi fez o golo de honra pela equipa da casa.

O FC Porto foi novamente incapaz de surpreender o Liverpool e encaixou uma 'mão cheia' no Estádio do Dragão (5-1), à semelhança do que tinha acontecido em 2018, nos oitavos de final da prova, quando perdeu por 5-0 com os 'reds'.

Depois de terem arrancado um ponto na visita ao Atlético de Madrid (0-0), na ronda inaugural do Grupo B, os 'dragões' sofreram um 'bis' de Mohamed Salah e outro de Roberto Firmino, além de um golo de Sadio Mané, de nada valendo o tento solitário de Medhi Taremi.

Os 'azuis e brancos' seguem no terceiro lugar, com um ponto, enquanto os ingleses, que contaram com Diogo Jota no 'onze', lideram, com seis, mais dois do que o Atlético Madrid, que deu a volta ao golo do português Rafael Leão -- o primeiro no San Siro para a 'Champions' desde 2013 - e venceu em casa do AC Milan, com João Félix em campo, por 2-1, com tentos de Antoine Griezmann e Luis Suárez, este aos 90+7 minutos, de grande penalidade.