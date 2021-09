Sporting dá luta mas 'cai' em Dortmund

Resultado no jogo contra os alemães ficou em 1-0.

O Sporting perdeu esta terça-feira na partida da Liga dos Campeões, em Dortmund.O resultado no jogo contra os alemães ficou em 1-0. Dois golos da equipa de Dortmund foram anulados.

Na visita a Dortmund, os 'leões' tentavam reagir à 'hecatombe' com o Ajax, mas somaram o segundo desaire no Grupo C, por 1-0, graças a um golo do holandês Donyell Malen, suficiente para que o Borussia Dortmund iguale a formação de Amesterdão na liderança, ambos com seis pontos.

Tal como os germânicos, o Ajax arrecadou o segundo triunfo na prova, na receção ao Besiktas, por 2-0, com tentos de Steven Berghuis e Sebastien Haller, resultado que deixa os turcos ainda sem pontos, a par do Sporting.