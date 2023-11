Humberto Simões: ”O Benfica deve estar preocupado com a falta de golos e os 25 milhões de euros que pagou por Arthur Cabral”

Ao que a CMTV apurou, comenta-se internamente no clube que o avançado brasileiro não tem os cuidados que deveria ter com a alimentação. Tem tendência para ganhar peso e já foi criticado pelos adeptos do Benfica nas redes sociais.