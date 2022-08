Pedro Guerra sobre livro de Vieira: “Pinto da Costa tem de se explicar”

O Correio da Manhã publicou esta sexta-feira o primeiro excerto da pré-publicação do livro de Luís Filipe Vieira. O antigo presidente do Benfica revela que almoça periodicamente com Pinto da Costa e que este lhe disse que se estivesse no porto não era detido. Pedro Guerra diz que o presidente do Porto devia explicar esta afirmação.