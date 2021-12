Autoridades britânicas admitem pela primeira vez que Maddie pode estar morta

Polícia inglesa acusa a polícia alemã de ter provas concretas sobre quem é o autor da morte de Madeleine McCann.

A polícia inglesa admitiu pela primeira vez que Maddie McCann pode estar morta.As declarações surgem em forma de crítica da polícia inglesa à polícia alemã. As autoridades britânicas acusam as alemãs de terem provas concretas sobre quem é o autor da morte de Madeleine McCann mas não as revela.Saiba mais no Correio da Manhã