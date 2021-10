Procurador alemão garante com "100% de certeza" que Christian Brueckner matou Maddie

Autoridades alemãs dizem esperar ter "as melhores provas" para levarem suspeito a confessar.

O procurador alemão que lidera a investigação no caso do desaparecimento e morte de Maddie McCann voltou a falar após as polémicas com Gonçalo Amaral e a defesa de Christian Brueckner, principal suspeito no caso, e diz que tem "100 por cento de certeza" de que sabem quem é o homem por detrás do desaparecimento da menina inglesa, há 14 anos, na Praia da Luz, no Algarve.